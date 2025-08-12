Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, García Harfuch señaló que el 58%, es decir, 10 mil 538, fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva.

El secretario de Seguridad comentó que se atendieron 6 mil 276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089, con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar.

“También se recibieron mil 425 denuncias; 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las Fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan”, dijo.

Reportó García Harfuch que del 6 de julio al 10 de agosto, han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco, con 56 detenidos; Estado de México, con 34; Michoacán, con 14; y Guerrero con 11.

Añadió que en el Estado de México se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión. En otra acción se desarticuló la célula delictiva de Los Alfas, que operaban en el Valle de Toluca, con la detención de 27 de sus integrantes, Incluyendo a Eduardo Alberto “N”, alias Alfa, líder del grupo criminal.

