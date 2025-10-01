La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el año pasado, empieza a dar resultados.

“El problema de la falta de seguridad y estado de derecho dista mucho de haberse resuelto, sin duda, nuestras comunidades todavía sufren el agobio del crimen; sin embargo, constatamos que la estrategia de seguridad propuesta desde hace un año por la Presidenta, además de la campaña de desarme y las reformas para combatir el crimen organizado, comienzan a rendir frutos”, señaló a través de un comunicado.

La Iglesia mexicana señaló que el gobierno federal también debe combatir la corrupción, después de los diversos casos que involucran a integrantes de la actual administración.

“No pasamos por alto que la disminución de la violencia tiene que ir de la mano de la disminución de la corrupción, cáncer social de inimaginables alcances, que tanto daño causa a la esperanza de un México próspero”, refirió.

Asimismo, reiteró su disposición a coadyuvar en la búsqueda de la paz en el país, a través de la Agenda Nacional de Paz.

“El Episcopado Mexicano reitera su ofrecimiento de seguir apoyando en la búsqueda de la paz y la concordia, y continúa sus labores confiando en que los acuerdos de la Agenda Nacional de Paz sigan arrojando resultados significativos para el pueblo de México”, añadieron.

