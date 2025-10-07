La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal el negocio de calzado “Huarachería Cisneros” de Oaxaca por vender artículos elaborados con partes de ejemplares de vida silvestre, como mantarraya, caimán o avestruz, sin acreditar su legal procedencia.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que la sucursal, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, no cuenta con registro correspondiente emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Detalló que se realizó una inspección el pasado miércoles 1 de octubre, luego de que se recibiera una denuncia ciudadana sobre la supuesta elaboración y venta de huaraches elaborados con pieles exóticas.

Durante la visita, elementos de Profepa localizaron 19 pares de huaraches elaborados con partes de los siguientes ejemplares:

Seis de caimán Caiman sp

Cuatro de avestruz Struthio camelus

Cinco de mantarraya Dasyatis sp

Cuatro de pitón Python sp

Así como una piel de Caimán, sin acreditar su legal procedencia.

De acuerdo con la procuraduría, se constató que en el establecimiento se realizaban actividades de comercialización de artículos, elaborados con piel de especies de fauna silvestre.

Profepa clausura el negocio “Huarachería Cisneros” de Oaxaca por elaborar calzado con pieles de animales en peligro de extinción. Foto: Especial

Y agregó que con base en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la avestruz Struthio camelus se encuentra en el Apéndice I, mientras que el Caiman sp y el Python sp figuran en el Apéndice II.

El Apéndice I incluye especies en peligro de extinción, por lo que el intercambio con fines de comercialización está prohibido; el Apéndice II son animales no necesariamente amenazadas, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar un daño a la fauna.

Como medidas de seguridad, trabajadores federales impusieron el aseguramiento precautorio de los huaraches y la piel, así como una clausura total temporal del sitio.

“La Profepa realizará el procedimiento administrativo respectivo y determinará las sanciones aplicables conforme a la normatividad ambiental vigente”, agregó.

