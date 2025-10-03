Por infligir malos tratos a la osa “Mina” hasta deteriorar su salud, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la medida de clausura temporal total al Parque Zoológico “La Pastora”, ubicado en el municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León.

Así lo informó la dependencia en un comunicado en el que especificó que durante las inspecciones realizadas los días 25, 26 y 27 de septiembre, su personal constató que la hembra de oso negro, Ursus americanus, especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de “en peligro de extinción”, se encontraba en condiciones graves de deterioro físico y de salud.

Tras recabar la evidencia de mal manejo médico, deficiencias nutricionales, lesiones y úlceras en la piel y ausencia de protocolos adecuados de rehabilitación, la Procuraduría determinó imponer la sanción por incumplir con la normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre.

Profepa clausura temporalmente zoológico "La Pastora" en Nuevo León (3/10/2025). Foto: Especial

“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, explicó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

Osa "Mina" padece enfermedad leptospirosis

Al revisar la documentación relacionada con el ejemplar se encontró que padece la enfermedad llamada “leptospirosis”, causada por una bacteria que puede transmitirse entre animales y a humanos, y que puede afectar gravemente riñones, hígado y otros órganos.

En el expediente de Mina no existen registros de atención médica, controles, tratamientos ni protocolos con respecto a esta enfermedad. Derivado de esta situación y en atención al principio precautorio, la Profepa clausuró las instalaciones del Zoológico La Pastora, para proteger tanto a la vida silvestre como a la salud pública.

Denuncian posible maltrato animal y negligencia del Zoológico “La Pastora” en el manejo de la osa “Mina”. Foto: Especial

Explicó que esta medida se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Indicó que la clausura se levantará en cuanto se cumplan las medidas de urgente aplicación que garanticen el bienestar y el trato digno de los animales, impuestas por la Procuraduría.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón, además de las medidas implementadas para proteger a Mina y la reciente clausura, informamos que incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, agregó Tamborrell.

