Por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que valida los artículos 26, fracción XXX; 73, fracción VI; 153 y 164 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, conocida como “Ley Manu”, que establecen la obligación de las personas conductoras de vehículos motorizados en esa entidad de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

También se propuso validar el artículo 127 de esa norma estatal, que establece que, si una persona conductora da positivo en la prueba de alcoholimetría, pero cuenta con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, se le suspenderá su licencia de conducir por un año. Esta propuesta obtuvo unanimidad de votos a favor.

El ministro Irving Espinosa Betanzo votó a favor y señaló que esta disposición fortalece el derecho a una movilidad segura y protege a las víctimas de accidentes viales, al establecer que las autoridades competentes deberán garantizar atención médica y psicológica integral, así como la reparación del daño derivado de un siniestro de tránsito.

La resolución del Pleno señala que los seguros obligatorios no son una carga administrativa, sino una herramienta de solidaridad social y justicia compensatoria, que asegura la atención oportuna de las víctimas y contribuye a reducir los impactos sociales y económicos de los accidentes de tránsito.

El ministro destacó que las leyes buscan no solo garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, sino también prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por los siniestros de tránsito.

Indicó que, si bien personas adquieren un vehículo con gran esfuerzo, no debe perderse de vista que estos también implican un riesgo, por lo que es indispensable reconocer las consecuencias que pueden generar y evitar dejar sin protección a quienes resulten lesionados o pierdan la vida.

El pleno de la SCJN también declaró válido suspender la licencia de conducir por año, a personas que den positivo a una prueba de alcoholemia.

El 21 de noviembre de 2018, Emmanuel Vara, conocido como “Manu”, fue atropellado por un autobús en Puebla al circular en su bicicleta.

