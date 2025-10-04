El ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García afirmó que utiliza Inteligencia Artificial (IA) en las sesiones del pleno de la Corte y agregó que la seguirá usando ya que es una herramienta complementaria a su trabajo.

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, el conocido como "el ministro chicharrón", dijo que el uso de la IA lo ayuda en la búsqueda de definiciones, sin embargo, aclaró que esta herramienta no sustituye su pensamiento y su argumentación en una sentencia.

“¿Uso Inteligencia Artificial en las sesiones de la Corte? La respuesta es sí y la seguiré utilizando. La Inteligencia Artificial es una herramienta complementaria nunca sustituta, nos puede ayudar en la búsqueda de definiciones de precedentes pero aclaro, nunca en la argumentación del fondo de una sentencia".

Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

El ministro Arístides actualmente se conecta por medio de videoconferencia a las sesiones del pleno, esto luego de que el pasado viernes 22 de agosto sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México mientras regresaba de Oaxaca.

Su accidente lo dejó con un total de 8 costillas rotas por lo que tuvo dos intervenciones quirúrgicas y hasta el día de hoy continúa su proceso de recuperación para poder acudir presencialmente a las sesiones del pleno del Máximo Tribunal que preside Hugo Aguilar.

Arístides Guerrero convoca al uso responsable de la IA

Respecto al uso de la IA, Guerrero pidió tener un "uso responsable" de esta herramienta tecnológica, ya que para utilizarla hay que hacer verificación de fuentes de información.

"El uso responsable de la IA implica, primero verificar la fuente de la información con supervisión humana y segundo que el uso de la misma sea proporcional al fin para el cual se está utilizando", concluyó.

