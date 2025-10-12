El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que se instalará en el Palacio Legislativo de San Lázaro un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad, con el fin de canalizar ayuda directa a las comunidades lastimadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero.

A través de sus redes sociales, señaló que en la Cámara de Diputados “nos solidarizamos con las familias afectadas por las lluvias e instalaremos un centro de acopio para apoyarlas”.

“Reconocemos a las corporaciones del Estado mexicano que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, activaron el Plan DN-III-E y trabajan incansablemente en labores de rescate, auxilio, y apoyo a la población en las zonas que lo están necesitando. Su compromiso y valentía son ejemplo del espíritu de servicio que sostienen a nuestro país en los momentos más críticos”, precisó.

El líder guinda sostuvo que, como Poder Legislativo, la Cámara de Diputados respalda las acciones del Plan DN-III-E, por lo que “instalaremos un centro de acopio en el que recolectaremos víveres y artículos de primera necesidad, con el fin de canalizar ayuda directa a las comunidades lastimadas. Frente a esta emergencia, México necesita de nuestra unidad y empatía”.

El centro se instalará esta misma semana y estará abierto al público en general.

