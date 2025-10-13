Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Las registradas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas en cinco estados del país, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, los por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraron los mayores daños e inundaciones.

“Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos”, detalló Velázquez Alzúa.

En , las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Los municipios de Poza Rica y Álamo concentran los mayores trabajos de apoyo a la población, informó la funcionaria.

En , 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas.

En , donde 28 municipios fueron impactados —23 de ellos con afectaciones mayores—, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas, según los reportes sustentados por las carpetas abiertas ante la fiscalía estatal.

Por su parte, en , 12 municipios registraron daños, mientras que en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, de acuerdo con la información de la fiscalía local.

Velázquez Alzúa recordó que se mantiene activo el número de atención 079, para reportar a familiares no localizados en las zonas afectadas, y aseguró que el Gobierno Federal continuará en coordinación con las autoridades locales.

