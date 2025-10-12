Más Información

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Retrasan concierto de El Tri en el Auditorio Nacional tras caída de una pantalla

Retrasan concierto de El Tri en el Auditorio Nacional tras caída de una pantalla

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Autoridades educativas de Veracruz determinaron durante toda la siguiente semana en el norte de Veracruz, una región golpeada por lluvias y el desbordamiento de ríos.

Será del 13 al 17 de octubre cuando se suspendan clases y actividades administrativas escolares en todos los niveles en 41 municipios, entre ellos Álamo y Poza Rica, que sufrieron severas.

De acuerdo con el último reporte oficial, suman 69 municipios y miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y 18 muertos en Veracruz a consecuencia de las.

Lee también

En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones, que arraso con vehículos, comercios y viviendas.

La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios de:

  • Álamo
  • Benito Juárez
  • Castillo de Teayo
  • Cazones
  • Cerro Azul
  • Chalma
  • Chiconamel
  • Chicontepec
  • Chinampa
  • Chontla
  • Citlaltepetl
  • Coyutla
  • El Higo
  • Espinal
  • Gutiérrez Zamora
  • Huayacocotla
  • Ilamatlán
  • Ixcatepec
  • Ixhuatlán de Madero
  • Naranjos
  • Ozuluama 
  • Papantla Pánico
  • Platón Sánchez
  • Poza Rica
  • Puebo Viejo
  • Tamalín
  • Tamiahua
  • Tampico Alto
  • Tancoco
  • Tantima
  • Tantoyuca
  • Tecolutla
  • Tempoal
  • Tepetzintla
  • Texcatepec
  • Tihuatlán
  • Tlachichico
  • Tuxpan
  • Zacualpan
  • Zontecomatlán
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses