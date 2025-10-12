Más Información
Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice
Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados
Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos
Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender las actividades escolares durante toda la siguiente semana en el norte de Veracruz, una región golpeada por lluvias y el desbordamiento de ríos.
Será del 13 al 17 de octubre cuando se suspendan clases y actividades administrativas escolares en todos los niveles en 41 municipios, entre ellos Álamo y Poza Rica, que sufrieron inundaciones severas.
De acuerdo con el último reporte oficial, suman 69 municipios y miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y 18 muertos en Veracruz a consecuencia de las intensas lluvias.
Lee también Habitantes de Tamaulipas recolectan víveres para familias afectadas por lluvias en Veracruz
En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones, que arraso con vehículos, comercios y viviendas.
La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios de:
- Álamo
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chicontepec
- Chinampa
- Chontla
- Citlaltepetl
- Coyutla
- El Higo
- Espinal
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Naranjos
- Ozuluama
- Papantla Pánico
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Puebo Viejo
- Tamalín
- Tamiahua
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantima
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichico
- Tuxpan
- Zacualpan
- Zontecomatlán
Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice
aov/mgm