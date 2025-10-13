Más Información

Ante las diferentes afectacion causadas por las en algunas entidades de México como Hidalgo, Puebla y Veracruz, el (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirán centros de acopio con el fin de apoyar a las damnificadas y los damnificados.

"Hacemos un llamado a toda la comunidad para solidarizarse con nuestros hermanos de la Sierra Norte de Puebla y Poza Rica, Veracruz, afectados por las lluvias del 10 de octubre", comentó dicha dependencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según su comunicado, en los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), correspondientes a la educación media superior, y en las Unidades Profesionales Interdisciplinarias (UIP), destinadas a la educación superior, recibirán donaciones.

Foto: Facebook @ipn.mx
Foto: Facebook @ipn.mx

Además, el IPN habilitará dos centros de acopio:

  • Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas (DIET) del Casco de Santo Tomás, localizada en la calle Manuel Carpio, entre Avenida de los Maestros y Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX)
  • Secretaría de Innovación e Integración Social (SIIS), situada en la esquina de Av. Juan de Dios Bátiz y Luis Enrique Erro, colonia Nueva Industrial Vallejo, demarcación Gustavo A. Madero (GAM)

Entre los artículos que se recibirán están:

  • Alimentos no perecederos: Agua embotellada, arroz, azúcar, comida enlatada como atún, frijoles, verduras, entre otros, café soluble, frijoles, galletas, leche en polvo, lentejas y sopa de pasta
  • Artículos de higiene personal: Cepillos de dientes, desodorantes, jabón de barra, pañales para bebé y adulto, papel de baño, pasta dental y toallas sanitarias
  • Otros: Alimento para mascotas

Estos productos de primera necesidad podrán dejarse en las instalaciones a partir del próximo lunes 13 de octubre de 09:00 a 18:00 horas.

En el caso de la Máxima Casa de Estudios, su centro de acopio se ubicará en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Al listado anterior agrega insumos para primeros auxilios, herramientas tales como picos, palas y carretillas, y ropa de bebé.

Foto: Facebook @UNAM.MX.Oficial
Foto: Facebook @UNAM.MX.Oficial

Usuarios piden ampliar ayuda

En la sección de comentarios, usuarias y usuarios piden al Instituto Politécnico Nacional ampliar los lugares a los cuales se destinarán los productos recolectados, tales como Álamo Temapache, El Higo, Ilamatlán, Tempoal y Tuxpan en el caso de Veracruz.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en Puebla fueron afectados 37 municipios, en Hidalgo 13, en Querétaro 7 y en San Luis Potosí 5. De igual forma, se registran 47 decesos y 38 personas desaparecidas.

