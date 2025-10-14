La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instaló un centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz y Puebla, donde se reportan 42 personas fallecidas y 22 desaparecidas.

El centro se ubica en avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, y permanece abierto las 24 horas del día para recibir donaciones.

¿Qué artículos se pueden llevar?

Artículos de Botiquín

Analgésicos

Antiinflamatorios

Vitacilina

Vaporub

Algodón

Gasas

Agua oxigenada

Alcohol

Vida suero oral

Cubrebocas

Guantes de látex

Merthiolate

Nazil ojos

Artículos de Higiene Personal

Crema corporal

Papel higiénico

Jabón de barra

Pasta dental

Toallas femeninas

Desodorante

Shampoo

Cepillos dentales

Pañales para bebé y adulto

Gel antibacterial

Artículos de Limpieza

Escobas

Cloro líquido y en pastilla

Jabón en polvo

Guantes de plástico

Fibra

Cepillo tipo plancha

Limpiador para pisos

Jalador

Recogedor

Franelas

Jergas

Cubetas

Herramientas de mano

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Alimentos enlatados (abre fácil)

Leche en polvo

Chocolate en polvo

Sopas instantáneas

dmrr/cr