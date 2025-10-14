Más Información
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instaló un centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Veracruz y Puebla, donde se reportan 42 personas fallecidas y 22 desaparecidas.
El centro se ubica en avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, y permanece abierto las 24 horas del día para recibir donaciones.
¿Qué artículos se pueden llevar?
- Artículos de Botiquín
- Analgésicos
- Antiinflamatorios
- Vitacilina
- Vaporub
- Algodón
- Gasas
- Agua oxigenada
- Alcohol
- Vida suero oral
- Cubrebocas
- Guantes de látex
- Merthiolate
- Nazil ojos
- Artículos de Higiene Personal
- Crema corporal
- Papel higiénico
- Jabón de barra
- Pasta dental
- Toallas femeninas
- Desodorante
- Shampoo
- Cepillos dentales
- Pañales para bebé y adulto
- Gel antibacterial
- Artículos de Limpieza
- Escobas
- Cloro líquido y en pastilla
- Jabón en polvo
- Guantes de plástico
- Fibra
- Cepillo tipo plancha
- Limpiador para pisos
- Jalador
- Recogedor
- Franelas
- Jergas
- Cubetas
- Herramientas de mano
- Alimentos no perecederos
- Agua embotellada
- Alimentos enlatados (abre fácil)
- Leche en polvo
- Chocolate en polvo
- Sopas instantáneas
