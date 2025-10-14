Más Información

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instaló un para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias en los estados de y Puebla, donde se reportan 42 personas fallecidas y 22 desaparecidas.

El centro se ubica en avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, en la , y permanece abierto las 24 horas del día para recibir donaciones.

¿Qué artículos se pueden llevar?

  • Artículos de Botiquín
  • Analgésicos
  • Antiinflamatorios
  • Vitacilina
  • Vaporub
  • Algodón
  • Gasas
  • Agua oxigenada
  • Alcohol
  • Vida suero oral
  • Cubrebocas
  • Guantes de látex
  • Merthiolate
  • Nazil ojos
  • Artículos de Higiene Personal
  • Crema corporal
  • Papel higiénico
  • Jabón de barra
  • Pasta dental
  • Toallas femeninas
  • Desodorante
  • Shampoo
  • Cepillos dentales
  • Pañales para bebé y adulto
  • Gel antibacterial
  • Artículos de Limpieza
  • Escobas
  • Cloro líquido y en pastilla
  • Jabón en polvo
  • Guantes de plástico
  • Fibra
  • Cepillo tipo plancha
  • Limpiador para pisos
  • Jalador
  • Recogedor
  • Franelas
  • Jergas
  • Cubetas
  • Herramientas de mano
  • Alimentos no perecederos
  • Agua embotellada
  • Alimentos enlatados (abre fácil)
  • Leche en polvo
  • Chocolate en polvo
  • Sopas instantáneas

