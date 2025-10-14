Ante la emergencia provocada por las intensas lluvias en los estados de Veracruz y Puebla, donde, en conjunto, hay 63 municipios afectados, 42 muertos y 22 desaparecidos, la alcaldía Cuauhtémoc instaló un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad que serán destinados a las comunidades más afectadas.

El centro está ubicado en la explanada del edificio sede de la demarcación y opera de 9:00 a 18:00 horas.

En un comunicado, la alcaldía indicó que Protección Civil de la demarcación garantizará que todo lo recolectado sea entregado de forma segura y transparente a las autoridades encargadas de la distribución en las zonas afectadas.

Por su parte, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a vecinas, vecinos y trabajadores de la demarcación para sumarse a esta jornada de apoyo.

¿Qué se puede llevar?

Alimentos

Aceite para cocinar

Sardina enlatada

Atún en agua

Verduras enlatadas

Frijol

Arroz

Leche en polvo

Lentejas

Sal

Sopa de pasta

Sopa instantánea

Café

Azúcar

Mayonesa

Mermelada

Galletas

Consomé en polvo

Agua

Alimento para mascotas

Productos de higiene

Pasta de dientes

Papel de baño

Jabón en barra

Jabón en polvo

Toallitas húmedas

Toallas femeninas

Cepillos de dientes

Pañales

Shampoo

Desodorante

Cloro

Gasas

Algodón

Alcohol

Sueros

Analgésicos básicos

Vendas

Guantes desechables

Pomadas

Agua oxigenada

Ropa

Cobijas

Sábanas

Almohadas

Ropa en buen estado

Zapatos

Sandalias

