Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Ante la emergencia provocada por las en los estados de Veracruz y Puebla, donde, en conjunto, hay 63 municipios afectados, 42 muertos y 22 desaparecidos, la alcaldía Cuauhtémoc instaló un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad que serán destinados a las comunidades más afectadas.

El centro está ubicado en la explanada del edificio sede de la demarcación y opera de 9:00 a 18:00 horas.

En un comunicado, la alcaldía indicó que Protección Civil de la demarcación garantizará que todo lo recolectado sea entregado de forma segura y transparente a las autoridades encargadas de la distribución en las zonas afectadas.

Por su parte, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a vecinas, vecinos y trabajadores de la demarcación para sumarse a esta jornada de apoyo.

¿Qué se puede llevar?

Alimentos

  • Aceite para cocinar
  • Sardina enlatada
  • Atún en agua
  • Verduras enlatadas
  • Frijol
  • Arroz
  • Leche en polvo
  • Lentejas
  • Sal
  • Sopa de pasta
  • Sopa instantánea
  • Café
  • Azúcar
  • Mayonesa
  • Mermelada
  • Galletas
  • Consomé en polvo
  • Agua
  • Alimento para mascotas

Productos de higiene

  • Pasta de dientes
  • Papel de baño
  • Jabón en barra
  • Jabón en polvo
  • Toallitas húmedas
  • Toallas femeninas
  • Cepillos de dientes
  • Pañales
  • Shampoo
  • Desodorante

  • Cloro
  • Gasas
  • Algodón
  • Alcohol
  • Sueros
  • Analgésicos básicos
  • Vendas
  • Guantes desechables
  • Pomadas
  • Agua oxigenada

Ropa

  • Cobijas
  • Sábanas
  • Almohadas
  • Ropa en buen estado
  • Zapatos
  • Sandalias

