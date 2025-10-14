Más Información
Ante la emergencia provocada por las intensas lluvias en los estados de Veracruz y Puebla, donde, en conjunto, hay 63 municipios afectados, 42 muertos y 22 desaparecidos, la alcaldía Cuauhtémoc instaló un centro de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad que serán destinados a las comunidades más afectadas.
El centro está ubicado en la explanada del edificio sede de la demarcación y opera de 9:00 a 18:00 horas.
En un comunicado, la alcaldía indicó que Protección Civil de la demarcación garantizará que todo lo recolectado sea entregado de forma segura y transparente a las autoridades encargadas de la distribución en las zonas afectadas.
Por su parte, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a vecinas, vecinos y trabajadores de la demarcación para sumarse a esta jornada de apoyo.
¿Qué se puede llevar?
Alimentos
- Aceite para cocinar
- Sardina enlatada
- Atún en agua
- Verduras enlatadas
- Frijol
- Arroz
- Leche en polvo
- Lentejas
- Sal
- Sopa de pasta
- Sopa instantánea
- Café
- Azúcar
- Mayonesa
- Mermelada
- Galletas
- Consomé en polvo
- Agua
- Alimento para mascotas
Productos de higiene
- Pasta de dientes
- Papel de baño
- Jabón en barra
- Jabón en polvo
- Toallitas húmedas
- Toallas femeninas
- Cepillos de dientes
- Pañales
- Shampoo
- Desodorante
- Cloro
- Gasas
- Algodón
- Alcohol
- Sueros
- Analgésicos básicos
- Vendas
- Guantes desechables
- Pomadas
- Agua oxigenada
Ropa
- Cobijas
- Sábanas
- Almohadas
- Ropa en buen estado
- Zapatos
- Sandalias
