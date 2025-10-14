Ante la emergencia que viven los habitantes de Veracruz, tras las intensas lluvias e inundaciones, a partir de este martes, se instalaron 32 centros de acopio en los que los capitalinos podrán ir a dejar víveres para ayudar a los damnificados.

Los centros de acopio están localizados en las 16 alcaldías, en las siguientes ubicaciones:

Álvaro Obregón: Parque San Antonio y Parque de la Bombilla.

Parque San Antonio y Parque de la Bombilla. Azcapotzalco: Glorieta de camarones.

Glorieta de camarones. Benito Juárez: Walmart Universidad y Parque de los Venados.

Walmart Universidad y Parque de los Venados. Coyoacán: Casa de Gobierno de la alcaldía, Alameda Sur y Viveros de Coyoacán.

Casa de Gobierno de la alcaldía, Alameda Sur y Viveros de Coyoacán. Cuauhtémoc: Monumento a Lázaro Cárdenas, Glorieta de Insurgentes, Monumento a la Revolución y Zócalo.

Cuajimalpa: Parque la Mexicana.

Parque la Mexicana. Gustavo A. Madero: Ciudad Deportiva Carmen Serdán, Parque del Mestizaje y Deportivo Hermanos Galeana.

Ciudad Deportiva Carmen Serdán, Parque del Mestizaje y Deportivo Hermanos Galeana. Iztacalco: Deportiva Mixhuca puerta 5 y Módulo de Participación Ciudadana Granjas.

Deportiva Mixhuca puerta 5 y Módulo de Participación Ciudadana Granjas. Iztapalapa: Coordinación General de la Central de Abastos, Plaza Oriente, Utopía Aculco, Utopía Ixtapalcalli, Utopía Meyehualco, Plaza de las Antenas y estacionamiento de la Comercial Mexicana en avenida Ermita esquina avenida de Las Torres.

Coordinación General de la Central de Abastos, Plaza Oriente, Utopía Aculco, Utopía Ixtapalcalli, Utopía Meyehualco, Plaza de las Antenas y estacionamiento de la Comercial Mexicana en avenida Ermita esquina avenida de Las Torres. Magdalena Contreras: Jardín Aculco.

Jardín Aculco. Milpa Alta: Casa de Gobierno de Milpa Alta en avenida San Jerónimo esquina cerrada Juárez.

Miguel Hidalgo: explanada del Auditorio Nacional.

explanada del Auditorio Nacional. Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Bosque de Tláhuac. Tlalpan: kiosko de Huipulco.

kiosko de Huipulco. Venustiano Carranza: Parque Fortino Serrano.

Parque Fortino Serrano. Xochimilco: Centro Deportivo Xochimilco.

¿Qué puedes llevar a los damnificados por las inundaciones?

Entre los insumos que se pueden dejar destacan los siguientes insumos: agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo, toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo de dientes, paracetamol, ibuprofeno, antidiarreico, vendas, algodón, gasas, alcohol, croquetas, cobertores e impermeables.

