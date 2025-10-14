Más Información

Sheinbaum: Se busca que este fin de semana se entregue primer apoyo económico a damnificados por lluvias

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

La presidenta informó que se está buscando que este mismo fin de semana ya se entregue el primer apoyo económico a las y los damnificados por las en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

En conferencia de prensa matutina en , la jefa del Ejecutivo federal destacó que ya se iniciaron los trabajos de limpieza en las comunidades que resultaron afectadas.

"Evidentemente, hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las maquinas para la limpieza y estamos buscando que este fin de semana pueda haber el primer apoyo y que pudiéramos estar también con las despensas apoyando a la población", mencionó.

La secretaria del Bienestar, , destacó el inicio del censo en las comunidades afectadas, con prioridad en las más afectadas por las intensas lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

