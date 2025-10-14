“Vamos a llegar al último rincón donde necesitemos aplicar el censo”, aseguró Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, ante los daños por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de octubre en Palacio Nacional, Montiel destacó el inicio del censo en las comunidades afectadas, con prioridad en las más afectadas.

“El día de ayer atendimos 30 municipios, no los hemos concluido y especialmente hemos puesto atención en Poza Rica, ahí vamos a tener 800 compañeros”, mencionó.

Agregó que el lunes se hicieron 4 mil 178 registros: “Estamos yendo, prioritariamente, a las partes más afectadas, pero que también tienen acceso y que el trabajo es seguro para nuestros compañeros”.

Anunció la secretaria de Bienestar que en coordinación con la Secretaría del Trabajo se abrieron 5 mil espacios para jóvenes del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes realizarán trabajos de limpieza.

Pidió a las familias damnificadas que limpien sus espacios si tienen posibilidad de hacerlo, y tomen una fotografía para el registro. Indicó que se busca evitar burocracia.

“Va a haber confianza en el pueblo de que nos va a decir el grado de afectaciones”, comentó Montiel.

“Nuestros compañeros están caminando en estas circunstancias, pero con mucho amor y convicción de apoyar a nuestro pueblo”, expresó.

Recordó que se comenzaron a entregar las tarjetas a casi dos millones de beneficiarias de Mujeres Bienestar.

