Más Información

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump

Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

La secretaria de Bienestar, , informó que, junto a Carlos Torres Rosas, coordinador General de Programas para el Bienestar, así como secretarios, coordinadores y delegados de todo el país, firmó el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar.

“Unidos por un mismo propósito: garantizar el Bienestar, con justicia social y amor al pueblo de México”, escribió Reyes Montiel en redes sociales.

Lee también

Por su parte, Torres Rosas indicó que la firma del acuerdo se da para garantizar el Bienestar entre varias dependencias del .

En ese sentido, destacó que ello permitirá compartir recursos, afianzar el trabajo en territorio y resolver las necesidades de la gente.

Ariadna Montiel firma Convenio de Colaboración de Programas para el Bienestar este lunes 6 de octubre de 2025. Foto: Especial
Ariadna Montiel firma Convenio de Colaboración de Programas para el Bienestar este lunes 6 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses