La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, junto a Carlos Torres Rosas, coordinador General de Programas para el Bienestar, así como secretarios, coordinadores y delegados de todo el país, firmó el Convenio General de Colaboración de Programas para el Bienestar.

“Unidos por un mismo propósito: garantizar el Bienestar, con justicia social y amor al pueblo de México”, escribió Reyes Montiel en redes sociales.

Por su parte, Torres Rosas indicó que la firma del acuerdo se da para garantizar el Bienestar entre varias dependencias del Gobierno de México.

En ese sentido, destacó que ello permitirá compartir recursos, afianzar el trabajo en territorio y resolver las necesidades de la gente.

Ariadna Montiel firma Convenio de Colaboración de Programas para el Bienestar este lunes 6 de octubre de 2025. Foto: Especial

