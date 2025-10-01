Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, anunció que el día de hoy se iniciará con la entrega de un primer apoyo de 8 mil pesos para labores de limpieza para todos los damnificados que ya fueron censados por las inundaciones en el Valle de México ocasionadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En conferencia de prensa matutina, la secretaria detalló que este pago se llevará a cabo este miércoles a partir de las 11:00 horas en el Estadio "Neza 86", en Nezahualcóyotl, Estado de México.

"La Presidenta el día de ayer estuvo en reunión con el equipo de la Ciudad de México, Estado de Mexico y del gobierno federal y ahí nos instruyó que iniciamos el pago el día de hoy. El primer pago será para limpieza. Esto es muy importante, porque una vez que sale el agua, que se realizan todas las acciones de Conagua, pues hay que limpiar las viviendas y por eso es prioritario. Se van a entregar 8 mil pesos, quien ya fue censado recibirá su apoyo el día de hoy.

"Ya estamos listos. El operativo de pago se va a hacer en el Estadio Neza 86. Ahí vamos a entregar los apoyos y le pedimos a la población que ya fue censado, que se acerque a partir de las 11:00 la mañana", explicó.

En Palacio Nacional, la titular de Bienestar informó que para recibir este apoyo de 8 mil pesos, los damnificados deberán llevar el cintillo del censo que se le entregó, una identificación oficial con fotografías (origina y dos copias), y dos copias de la CURP.

apr