La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó “mucho zopilote” en el tema de las recientes inundaciones en municipios mexiquenses y alcaldías como Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que en otros países del mundo también se han registrado inundaciones severas e ironizó si también es culpa de Morena.

“Aprovecho, porque estos días ha habido mucho zopilote, la verdad, así lo digo abiertamente(...) Esto de las redes, los comentócratas, ´el peor momento de la historia´, Miren lo que ha pasado en el mundo entero”, expresó.

“Seguramente lo que pasa en España es responsabilidad de Morena, lo que pasa en otros lugares también es responsabilidad de Morena”, ironizó la Mandataria federal.

Al exhibir en el Salón Tesorería imágenes de inundaciones en otros países, Sheinbaum Pardo dijo que la intensidad de los fenómenos meteorológicos aumenta debido al cambio climático.

Aseveró que el gobierno actúa de manera responsable en la atención a la emergencia, apoyo a la ciudadanía y obras adicionales.

“Ha sido un año de intensidad de lluvias en distintos lugares del mundo”, comentó.

