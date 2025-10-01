Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

La peor de las últimas décadas arrasó con el patrimonio de miles de familias de Ciudad Neza, pero también con un que les da pertenencia e identidad: la panadería San Ángel, la primera que se estableció en la intersección de la avenida Vicente Villada y la avenida Pantitlán, en la colonia Ampliación Vicente Villada, en la “zona cero” de la inundación.

Los estragos por la inundación tras las fuertes lluvias del fin de semana continúan en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Hasta ayer, la Comisión Nacional del Agua(Conagua) informó que siguen anegadas 12 de las 112 calles donde se concentró líquido, principalmente de las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada.

Los estragos por la inundación tras las fuertes lluvias del fin de semana continúan en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Reconoció que en algunos puntos el desalojo de líquidos pluviales y residuales no es tan rápido como quisieran.

En las calles donde ya no había agua ayer por la mañana, personal de la Secretaría de Bienestar inició la visita casa por casa para hacer el censo de damnificados, se les dará un apoyo económico por inmueble, les aclararon los servidores públicos a los residentes.

Con información de Emilio Fernández

