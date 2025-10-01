La peor lluvia de las últimas décadas arrasó con el patrimonio de miles de familias de Ciudad Neza, pero también con un negocio que les da pertenencia e identidad: la panadería San Ángel, la primera que se estableció en la intersección de la avenida Vicente Villada y la avenida Pantitlán, en la colonia Ampliación Vicente Villada, en la “zona cero” de la inundación.

Los estragos por la inundación tras las fuertes lluvias del fin de semana continúan en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Hasta ayer, la Comisión Nacional del Agua(Conagua) informó que siguen anegadas 12 de las 112 calles donde se concentró líquido, principalmente de las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada.

Reconoció que en algunos puntos el desalojo de líquidos pluviales y residuales no es tan rápido como quisieran.

En las calles donde ya no había agua ayer por la mañana, personal de la Secretaría de Bienestar inició la visita casa por casa para hacer el censo de damnificados, se les dará un apoyo económico por inmueble, les aclararon los servidores públicos a los residentes.

Con información de Emilio Fernández

