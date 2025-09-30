A 48 horas de la tromba más intensa registrada en las últimas décadas en Nezahualcóyotl, 29 calles aún continuaban anegadas, informó Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua(Conagua).

Calles de la colonia Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, siguen bajo el agua a días de las intensas lluvias registradas en el Estado de México, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

A las 12:00 horas, la casa de Blanca, una habitante de la colonia Evolución, aún estaba bajo el agua, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

“El nivel del agua llegó a más de un metro en la planta baja, todo lo que tenemos abajo se echó a perder, hemos sacado el agua con una bomba que conseguimos y ya bajó, pero está a 60 centímetros todavía. Necesitamos ayudan urgente”, clamó Blanca, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

Los bomberos tuvieron que emplear lanchas para trasladar a los vecinos en la avenida Vicente Villada, porque el agua en algunos casos les llegaba a la altura de la cintura, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto Hugo Salvador /EL UNIVERSAL

maot