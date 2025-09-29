Nezahualcóyotl, Méx.- La mañana de este lunes continúan concentrados los líquidos pluviales en calles y casas de por lo menos 3 colonias de Nezahualcóyotl, las cuales son Metropolitana Tercera Sección, Evolución y Vicente Villada, informó el Ayuntamiento.

Debido a la fuerte lluvia que se presentó la tarde-noche del sábado, se anegaron 14 colonias del segundo municipio más poblado del Estado de México y en 11 de ellas los niveles de agua ya disminuyeron por los trabajos que han realizado los tres niveles de gobierno.

Los puntos que presentan acumulación de agua se encuentran entre las avenidas Sor Juana Inés de la Cruz y Vicente Villada, en su intersección con la avenida Pantitlán, por lo que residentes de las comunidades que se encuentran en ese perímetro, han cerrado las calles, lo que complica el tránsito vehicular.

Lee también "Nunca se había inundado así la colonia", afirman vecinos tras tromba en Iztapalapa

El alcalde Adolfo Cerqueda, dio a conocer que se instaló un puesto de mando para atender a familias afectadas por las inundaciones.

“Junto al gobierno de México, gobierno del Estado de México y gobierno municipal de Nezahualcóyotl seguimos atendiendo a las familias. Aún estamos trabajando con el equipo que encabeza Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua para bajar los niveles de agua y hoy mismo la Secretaría de Bienestar iniciará el censo de casas afectadas”, comentó el edil en sus redes sociales.

Para auxiliar a la población el ayuntamiento dispuso de más de mil 500 servidores públicos, para que acudieran desde el domingo a las zonas donde más apoyo requiere la población.

Propietarios de negocios que se inundaron, así como familias de esas colonias, esperan que autoridades de los tres niveles de gobierno, los ayuden con un apoyo económico para recuperar parte de las pertenencias que perdieron durante la tromba del sábado pasado.

