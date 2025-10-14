Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Trabajadores del SAT inician paro en distintos módulos de la capital y bloquean vialidades en la CDMX

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

La presidenta informó este martes que se mantiene en 64 el número de personas fallecidas por las de este fin de semana en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

"No hay nueva información de más número de fallecidos más que la que se dio ayer", dijo la Mandataria federal en conferencia de prensa matutina.

"¿Se mantiene en 64 entonces?", se le insistió en Palacio Nacional.

Lee también

"Sí", respondió brevemente.

Ayer lunes, , coordinadora nacional de Protección Civil, informó que las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas en cinco estados del país.

Detalló que de acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, en Veracruz fallecieron 29 personas y hay 18 no localizados; en Puebla, 13 fallecidos y 3 no localizados; en Hidalgo, 21 fallecidos y 43 no localizados y en Querétaro una persona fallecida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses