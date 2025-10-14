La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que se mantiene en 64 el número de personas fallecidas por las fuertes lluvias de este fin de semana en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

"No hay nueva información de más número de fallecidos más que la que se dio ayer", dijo la Mandataria federal en conferencia de prensa matutina.

"¿Se mantiene en 64 entonces?", se le insistió en Palacio Nacional.

"Sí", respondió brevemente.

Ayer lunes, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas en cinco estados del país.

Detalló que de acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, en Veracruz fallecieron 29 personas y hay 18 no localizados; en Puebla, 13 fallecidos y 3 no localizados; en Hidalgo, 21 fallecidos y 43 no localizados y en Querétaro una persona fallecida.

