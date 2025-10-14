La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desconoció si el Gobierno de Estados Unidos revocó visas a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos, en el marco del combate a los cárteles de la administración del mandatario Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no tenía información de lo reportado por la agencia Reuters.

“No, no tenemos información”, dijo la Mandataria federal al referir que el Gobierno de Estados Unidos ha sido “muy claro” en que “es una información personal”.

“Quién lo sabe es la persona, no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México, a menos que haya una investigación que tenga que ver con seguridad”, dijo la Presidenta.

mahc