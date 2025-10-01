Más Información

Más de un centenar de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) unidad , del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bloquearon la lateral del Anillo Periférico Norte, a la altura de , frente al Hipódromo de las Américas, con dirección al sur.

La manifestación forma parte del paro que iniciaron el pasado 26 de agosto para exigir que denuncian dentro de la institución.

Los inconformes reclaman mayor apertura de cupos y horarios accesibles, así como contar con profesores capacitados y comprometidos. Además, piden una gestión escolar eficiente, procesos de dictamen rápidos y justos, créditos suficientes para avanzar en su formación y espacios educativos dignos y seguros.

Los estudiantes sostienen que estas demandas no son exclusivas de su plantel, sino parte de la crisis que atraviesa todo el Politécnico. En ese sentido, llamaron a otras unidades académicas del IPN a sumarse a su movimiento y pidieron a las autoridades establecer una mesa de diálogo para atender sus exigencias.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Como alternativas viales, autoridades recomendaron utilizar avenida Río San Joaquín, ya que la circulación se vio afectada en la zona por la presencia de los manifestantes.

