La alcaldía Benito Juárez dio el banderazo de salida de 40 nuevas patrullas de policía para la vigilancia en la demarcación.

Esta mañana, en una ceremonia encabezada por el alcalde Luis Mendoza, y donde también estuvo el subsecretario de Operación Policial, Elpidio de la Cruz, así como otros mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se entregaron las nuevas patrullas.

Las 40 camionetas tipo Pick up se sumarán al parque del equipo de seguridad de la alcaldía, Blindar BJ 360°.

Luis Mendoza dijo que con las nuevas unidades se fortalece el cuerpo de seguridad y aprovechó para hacer un reconocimiento a los policías.

Benito Juárez refuerza seguridad con 40 nuevas patrullas híbridas. Foto: Fernanda Zamora

"Eso es lo que nos tiene aquí, fortalecemos nuestras capacidades, también el hecho de darle y dignificar al policía es nuestro gran reto, el que lo respeten, que lo apoyen, que lo ayuden. Porque también quiero decirles que lamentablemente hay personajes y personas en la calle, los cuales no respetan la insignia, no respetan al policía y yo estoy aquí para hacerles valer eso", afirmó el alcalde Mendoza.

Al término de la ceremonia de entrega, los nuevos vehículos salieron inmediatamente a patrullar por calles de Benito Juárez.

Por su parte, el subsecretario de Operación Policial dijo que la convicción de proteger es compartida con autoridades de Benito Juárez.

Benito Juárez refuerza seguridad con 40 nuevas patrullas híbridas. Foto: Fernanda Zamora

"En la tarea de garantizar seguridad, la alcaldía Benito Juárez, no está sola" afirmó el oficial de la Cruz.

Las nuevas patrullas son vehículos híbridos que funcionan con motor a gasolina y electricidad, y cuentan con sistema GPS para su ubicación en tiempo real.

Los 40 vehículos se sumarán al modelo de microcuadrantes para una vigilancia más precisa por colonia, indicaron autoridades de la alcaldía.

