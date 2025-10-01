Beca Benito Juárez 2025: conoce el paso a paso para registrarte en el programa hoy, 1 de octubre

La beca Benito Juárez es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a millones de estudiantes de todo el país. En esta ocasión los beneficiarios serán alumnos de bachillerato.

Hace poco más de una semana la página del Bienestar compartió todos los detalles para inscribirte al programa de la beca Benito Juárez, el registro estará abierto del día primero hasta el 15 de octubre para todos los estudiantes de bachillerato inscritos en escuelas públicas.

Este es el paso a paso para registrarse en el programa Beca Benito Juárez 2025

Para realizar la solicitud primero debes de cumplir con dos puntos: estar inscrito en alguna escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller, y no recibir ninguna otra beca federal con el mismo fin.

Si cumples con ambas características, podrás realizar el trámite para aplicar a la beca, siguiendo esto pasos:

Crear tu cuenta en llave.gob.mx

Ingresar a becabenitojuarez.gob.mx

Capturar tu CURP y datos de contacto

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de tu Escuela

Verificar y confirmar tu registro.

Es importante saber que el registro es completamente gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo cada estudiante sin importar si es mayor o menor de edad.

Entregarán tarjetas de las Becas Benito Juárez en el Edomex

¿Qué monto ofrece la beca?

Este programa ofrece un apoyo bimestral de 1,900 pesos, los pagos de la beca se otorgan durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, claro, siempre que el alumno o alumna esté inscrito.

