La espera terminó para los estudiantes de nuevo ingreso a educación media superior, pues está por inciar el registro para la Beca Universal Benito Juárez; un apoyo dirigido a todos los jóvenes que cursan el bachillerato o preparatoria en escuelas públicas de todo el país.

¿Cuándo inicia el registro para la Beca Benito Juárez 2025?

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, el registro a la Beca Universal Benito Juárez iniciará este miércoles 1 de octubre y tendrá como fecha límite hasta el 15 de octubre.

Requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez

Todo estudiante inscrito en una escuela pública de nivel medio superior, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, podrá realizar su registro a la Beca Benito Juárez 2025. Sin embargo, es indispensable crear previamente una cuenta Llave MX.

Ten en cuenta que, si tu mamá, papá o tutor generaron una cuenta para otros programas, como la Beca Rita Cetina, esta no será válida, la nueva cuenta debe estar a tu nombre, incluso si eres menor de edad.

¿Cómo crear una cuenta Llave MX si no tengo una?

Si aún no tienes tu propia cuenta Llave MX, no te preocupes, aquí te explicamos paso a paso para crearla:

En la página oficial de Llave MX dando clic AQUÍ darás clic en Crear cuenta Te redireccionará a otra página donde ingresarás tu CURP, por lo que es muy importante que la escribas correctamente. Posteriormente te pedirá ingresar la dirección de tu domicilio; al registrar tu código postal se llenarán automáticamente los datos de tu estado, municipio y colonia. Después, te solicitará datos de contacto, esto es un teléfono celular y un correo electrónico, donde te llegará un mensaje o un correo electrónico para verificar tu cuenta. Por último, crearás una contraseña. Esta deberá tener 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número. Solo para finalizar, deberás de leer y aceptar el Aviso de Privacidad.

Listo, con estos paso ya tendrás tu cuenta Llave MX, la cual te permite realizar trámites y acceder a programas sociales en línea en los sitios oficiales del gobierno.

Documentos para el registro a la Beca Benito Juárez

Ahora bien, ya que tienes tu cuenta Llave MX, para tu registro deberás acceder a la página www.becabenitojuarez.gob.mx y en la que deberás ingresar los siguientes datos y documentos en formato PDF:

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

(CCT) Comprobante de domicilio. Recibo de servicio de luz, de gas o predial, boleta de servicio de agua o estado de cuenta telefónico o internet.

Recibo de servicio de luz, de gas o predial, boleta de servicio de agua o estado de cuenta telefónico o internet. CURP . Si eres menor de edad, también deberás tener a la mano el de tu papá, mamá y/o tutor.

. Si eres menor de edad, también deberás tener a la mano el de tu papá, mamá y/o tutor. Identificación oficical . En caso de ser menor de edad, agregarás el documento de tu padre, madre o tutor. Se aceptarán: INE, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Pasaporte, Licencia de Conducir o Credencial del INM.

. En caso de ser menor de edad, agregarás el documento de tu padre, madre o tutor. Se aceptarán: INE, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Pasaporte, Licencia de Conducir o Credencial del INM. Número de celular y correo electrónico. Estos tendrán que ser los de tus padres, en caso de que seas menor de edad.

¿Cuál es el monto de la Beca Benito Juárez?

La beca contempla un depósito de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta un máximo de 40 meses, siempre y cuando el alumno o alumna continúe inscrito.

Se debe tomar en cuenta que en los meses de julio y agosto no se consideran al ser periodo vacacional.

¿Cuándo entregan las tarjetas de la Beca Benito Juárez?

Tras el registro, la Coordinación Nacional de Becas iniciará la logistica para la entrega de tarjetas, con la que los estudiantes de bachilleres y preparatorias podrán recibir su apoyo.

De acuerdo a la dependencia, entre los meses de noviembre y diciembre se emitirá la convocatoria para la entrega de tarjetas.

Cabe mencionar que con este registro, miles de estudiantes de educación media superior podrán asegurar su acceso a la Beca Benito Juárez 2025, un apoyo económico que busca reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia en el bachillerato.

