Beca Rita Cetina 2025: ¿cómo realizar el registro para nuevos estudiantes de secundaria?

Este lunes 15 de septiembre se abrió el registro en línea de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de nuevo ingreso a la secundaria en este ciclo escolar 2025-2026. Este periodo se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y otorga un monto de mil 900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo esta dirigido a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y tiene el objetivo de reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los estudiantes puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar.

¿Qué documentos se necesitan?

Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):

Datos de la madre, padre o tutor responsable:

CURP (digitalizada)

(digitalizada) Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente (credencial INE digitalizada)

(credencial INE digitalizada) Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Datos del estudiantes o estudiantes:

CURP : digitalizada

: digitalizada Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

¿Cómo realizar el registro a la Beca Rita Cetina?

Para realizar el proceso de registro para madres, padres o tutores sigue las siguientes indicaciones:

Ingresa a la página www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX.

con tu cuenta Llave MX. Verifica los datos precargados de la Llave MX.

los datos precargados de la Llave MX. Carga tu INE en formato PDF o en foto (JPG).

en formato PDF o en foto (JPG). Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio.

y carga el comprobante de domicilio. Acepta el "Aviso de Privacidad" y da clic en "Guardar registro".

Para registrar a los estudiantes sigue los siguiente pasos:

Da clic en "Registrar un estudiante" .

. Captura la CURP y selecciona "Validar" .

y selecciona . Verifica los datos precargados del estudiante.

Ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en "Buscar" .

y da clic en . Completa nivel educativo, turno, grado y parentesco.

nivel educativo, turno, grado y parentesco. Da clic en "Guardar y continuar" y descarga o guarda el comprobante de registro.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso a disposición de los ciudadanos el número de "Educatel", para atender cualquier duda y brindar orientación durante tu proceso de registro al programa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Para la Ciudad de México: 55 3601 7599

Para el resto del territorio mexicano: 800 288 6688

