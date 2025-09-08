Beca Rita Cetina 2025: ¿cómo digitalizar tus documentos con la Llave MX?; sigue estos pasos

El próximo lunes 15 de septiembre iniciará el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en el territorio mexicano. Por esto es importante saber como realizar el registro en tiempo y forma, evitando posibles contratiempos indeseados.

Esta beca forma parte de los tantos Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El apoyo otorga un monto de mil 900 pesos, entregados de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Su objetivo principal es reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los niños y niñas del país puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

¿Cómo digitalizar tus documentos?

Para hacer el escaneo de tus documentos, puedes utilizar una impresora láser o descargar en tu celular una aplicación de escaneo como "Foto Scan" de Google Fotos o "Adobe Scan". Abre la app móvil y toma una foto a cada uno de tus documentos (asegúrate de contar con buena iluminación y enmarcar bien la imagen). Finalmente, guarda el archivo en formato PDF o JPG.

Con el fin de agilizar el proceso, en esta ocasión el registro al programa se llevará a cabo en línea, por lo que deberás cargar tus documentos en formato PDF o PNG a la plataforma digital. Para esto deberás crear una cuenta en la plataforma de identidad "Llave MX".

Estudiantes de secundaria podrán inscribirse para recibir la nueva Beca Rita Cetina. Foto: Archivo El Universal

¿Cuáles son los documentos que se necesitan para el registro?

Para realizar la inscripción en línea, los solicitantes deberán contar con los siguientes documentos en formato digital:

Clave Única de Registro de Población (CURP): certificada y actualizada tanto del estudiante como del padre de familia o tutor legal.

certificada y actualizada tanto del estudiante como del padre de familia o tutor legal. Identificación oficial vidente: credencial de identificación INE o pasaporte del padre o tutor responsable.

credencial de identificación INE o pasaporte del padre o tutor responsable. Comprobante de domicilio: de los últimos 3 meses

Además, se necesita un número celular y un correo electrónico actual para el llenado de datos personales en la página web oficial.

¿Cómo se realiza el registro a la Beca Rita Cetina?

Para llevar a cabo el registro al apoyo económico, sigue las siguientes indicaciones:

Regístrate como tutor en la plataforma. Da click en la opción "Siguiente" para iniciar sesión. Completa la información de domicilio del tutor. Registra a cada uno de los estudiantes de la familia. Tras registrar a todos los estudiantes, haz click en "Terminar".

