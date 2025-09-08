Este 8 de septiembre se reportó el fallecimiento del periodista y cronista del rap callejero argentino, Juan Ortelli, a los 43 años de edad, dejando un gran vacío en el periodismo musical. Según con información oficial, el periodista perdió la vida en el interior de su departamento.

La noticia la dio a conocer su hermano la mañana del lunes, a través de su cuenta personal en Instagram. "Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan", explicó.

Así mismo, pidió que su legado profesional se honrara y que se recordara su pasión por la música y la cultura. "Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", añadió.

¿Quién era Juan Ortelli?; muere exdirector de la revista Rolling Stone a los 43 años. Foto: Redes Sociales

¿Quién era Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone?

Nacido en 1982 en Mendoza, Argentina, Juan Ortelli fue un periodista y editor de revista argentino. La pasión y dedicación por su trabajo cautivó a cientos de celebridades de la escena del rap en español y el freestyle, convirtiéndose no solo en un referente del periodismo musical, sino en un "aliado editorial" para muchos artistas emergentes.

Ortelli formó parte del jurado en distintas ediciones de la competencia "El Quinto Escalón" y "Red Bull Batalla de los Gallos", así mismo, fue cofundador de la "Liga Bazooka". Con tan solo 29 años, Juan fue director de la revista Rolling Stone Argentina, desde el año 2013 hasta 2018, produciendo más de 25 notas de tapa.

Por su parte, el escritor Pablo Plotkin, un colega cercano, despidió al periodista con un emotivo mensaje en Instagram, mostrando su admiración. "Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone. Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico", escribió.

La revista Rolling Stone Argentina también dedicó algunas palabras en memoria del periodista en redes. "Siempre defendió la autenticidad y la crudeza de lo real. Por eso, más que un editor, fue un contador de historias que supo mirar hacia los márgenes y darles voz", escribió.

Por otra parte, en redes distintos músicos y artistas despidieron al periodista, entre ellos el rapero español Keyblade y el productor Gonzalo Julián, mejor conocido en escena como Bizarrap. "Que en paz descanses Juan, gracias por tu trabajo y dedicación incansables por el rap", mencionó.

Finalmente, el cantante argentino Mauro Ezequiel "Duki", escribió: "Gracias por el amor y el apoyo a la cultura y cada uno de los artistas que estamos en ella, gracias por esos consejos de hermano mayor cuando estábamos arrancando, y gracias por la confianza ciega que siempre le tuviste al movimiento de nuestro país, que en paz descanses, gracias por todo".

