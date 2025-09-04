Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes podrán registrarse el 15 de septiembre?; conoce los pasos para el registro

El Gobierno de México continúa con los apoyos económicos, ahora será turno para quienes quieran ser parte de la Beca Rita Cetina, que va dirigido sólo a alumnos de secundaria de nuevo ingreso.

El registro comienza el 15 de septiembre, ese día miles de personas podrán aplicar para la beca que busca combatir el abandono de la educación de jóvenes de escuelas públicas.

¿Quiénes podrán registrarse?

Esta fase del programa está dirigida a estudiantes de secundaria de nuevo ingreso en México, los padres/tutores deberán de contar con su CURP y con el del alumno, número celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio que no pase los tres meses, para realizar el registro digital. Es importante que la momento de realizar la solicitud, los estudiantes deberán estar inscritos en una escuela pública en el ciclo escolar 2024-2025.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

¿Cómo hacer el registro en línea?

El tutor deberá primero registrarse plataforma que se encuentra en la página oficial de “Registro Beca Rita Cetina”, después iniciar sesión, luego completar la información de domicilio del tutor, y registrar a cada uno de los estudiantes de la familia, por último al registrar a todos los estudiantes dar clic en el botón de terminar y listo, habrás concluido de manera exitosa el registro.

¿Qué monto ofrece el programa?

El apoyo económico se entrega de forma bimestral, es de 1,900 pesos por cada estudiante inscrito en alguna escuela pública de nivel secundaria, más 700 pesos adicionales por cada hijo inscrito.

