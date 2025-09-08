Influencer desmiente rumores sobre trampa en el Maratón de la CDMX; "antes que ser un tiktoker, soy un atleta"

El pasado domingo 31 de agosto se llevó a cabo la edición XLII del Maratón Internacional de la Ciudad de México, donde cerca de 34 mil corredores participaron a lo largo de un recorrido de 42 kilómetros. Esta edición del maratón rindió homenaje a los 700 años de la fundación de Tenochtitlán.

Derivado de este ejercicio deportivo, diversos usuarios denunciaron en redes sociales a algunos participantes por hacer trampa durante la competencia y utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro para acortar el recorrido y llegar antes a la meta.

Entre los señalados destaca el creador de contenido chiapaneco Jorge Iván Hernández, mejor conocido en TikTok como "Sonrixs", quien fue acusado por los internautas de no haber completado el recorrido y haber mentido en sus resultados.

Sonrixs desmiente rumores sobre trampa en el Maratón de la CDMX; esto dijo el influencer. Foto: Instagram

Usuarios culpan a Sonrixs de hacer trampa en Maratón CDMX

Distintos usuarios en redes sociales culparon al creador de contenido por hacer trampa en el Maratón de la Ciudad de México, pues se difundieron algunas imágenes en internet en las que se le ve viajando en metro.

Dichas fotografías muestran que el influencer tomó el transporte público para recortar parte del trayecto de la pista. No obstante, él ya había compartido en su cuenta de Instagram imágenes de sus registros de tiempo oficiales, los cuales pueden consultarse en la plataforma digital del Maratón CDMX.

En respuesta, el creador de contenido publicó un video para aclarar dichos rumores. En la publicación, Iván muestra todas las medallas que ha obtenido en competencias y concursos deportivos, con un fondo simbólico de notas de periódico que narran sus victorias en el mundo del Taekwondo.

¿Qué dijo Sonrixs sobre los rumores de trampa?

Ante las crecientes especulaciones en su contra, el creador de contenido salió para aclarar los hechos. A través de un video en Instagram, el influencer explicó que aquella fotografía fue tomada después de terminar el evento.

"Ahora resulta que no puedo usar el metro después de correr cuando miles de corredores lo hacen, para llegar y para irse", detalló. Además dijo que la imagen que muestra los resultados que registró al final de la carrera fue alterada por algunos "frustraditos".

También mencionó que su entrenador es testigo de que él completó en tiempo y forma la competencia. Finalmente, el creador de contenido cerró su mensaje con una frase significativa para todos sus haters: "Antes que tiktoker, atleta".

