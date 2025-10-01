Ciudad de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez (Morena) informó que en la zona afectada por las lluvias atípicas registradas en la zona oriente del Estado de México, se desplegó un operativo en coordinación con el Gobierno Federal, de la Ciudad de México y municipios mexiquenses, para atender de inmediato a las familias en Nezahualcóyotl y La Paz.

Al participar en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora dijo que "las calles afectadas fueron 112, con el 92 por ciento de ellas hasta ayer que eran rehabilitadas, hoy ya podemos decir que es el 100 por ciento”, Gracias al trabajo conjunto de brigadas y maquinaria especializada.

Detalló que en Nezahualcóyotl resultaron afectadas más de 21 mil familias en 18 colonias, por lo cual se desplegaron mil 534 brigadistas y 58 equipos como vactors, bombas y retroexcavadoras.

Actualmente se reporta el desalojo total del agua y se realizan labores de limpieza, desinfección de cisternas, lavado de calles y recolección de basura.

En materia educativa, se atienden 36 escuelas, de las cuales 12 son prioritarias, con entrega de kits de limpieza, útiles escolares y adecuaciones de infraestructura.

En salud, 25 brigadas médicas brindaron 455 consultas, 2,638 asesorías casa por casa, aplicaron 2,234 vacunas y distribuyeron 945 medicamentos; además, se instalaron dos albergues temporales.

La protección de los animales también fue prioritaria: 722 seres sintientes recibieron vacunas, desparasitaciones y consultas veterinarias por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

Durante la conferencia, la gobernadora mexiquense agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la agilidad con la que se comenzaron a entregar de manera inmediata los apoyos económicos, lo que evitó que las familias tuvieran que esperar más tiempo en medio de la emergencia.

“El apoyo que nos ha dado el Gobierno Federal, a través de sus diferentes instancias ha sido permanente, desde la mañana hasta la madrugada.

“De verdad hay compañeros que no han dormido para atender esta emergencia. Agradezco a Conagua, a la Secretaría del Agua, a Bienestar y a todas las dependencias, pero sobre todo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, porque sé que todo esto está bajo su dirección.

“También agradezco mucho a nuestras y nuestros presidentes municipales, que con los recursos que tuvieron desde un principio pusieron a disposición kits de limpieza, alimentación y atención ciudadana. Todas y todos los empleados municipales se sumaron al esfuerzo y la ciudadanía de Los Reyes también nos brindó su apoyo”, especificó la mandataria Gómez Álvarez.