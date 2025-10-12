Más Información

Pachuca.– Mediante traslado aéreo llegaron a la ciudad de Pachuca cinco personas heridas que se encontraban en el , una de las demarcaciones afectadas por las lluvias en el estado de Hidalgo.

Cuatro de estos fueron trasladados al hospital general y uno más al ISSSTE.

Hasta el momento, se informó que serán seis las personas que recibirán atención médica luego de permanecer varios días aisladas en comunidades de dicho municipio.

Foto: Especial
Foto: Especial

Asimismo, esta mañana partieron desde Pachuca diversos vehículos aéreos con víveres destinados a las zonas afectadas. La ayuda humanitaria, según se informó, se ha distribuido en lugares como Huehuetla, una de las regiones más devastadas por el temporal.

A bordo de un helicóptero Cougar 1007 de la Guardia Nacional, se entregaron 500 paquetes de alimentos, mientras que otro equipo de la misma corporación distribuyó 300 despensas en el municipio de Tianguistengo.

