Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana lograron establecer un puente aéreo a comunidades de la, donde se lleva a cabo el envío de alimentos, médicos y suministros básicos, así como el rescate de profesores que quedaron varados.

En distintas comunidades y pueblos que permanecen aisladas por los derrumbes en municipios de Ilamatlán y Zontecomatlán, comenzaron a aterrizar helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los alimentos y medicinas son descargados por los propios pobladores y luego son rescatadas personas en vulnerabilidad o heridas, así como maestros que durante los últimos días habían pedido ayuda en redes sociales.

Foto: Especial
Por ejemplo, más de 40 maestros de preescolar, primaria, telesecundarias y Tebas lograron refugiarse en la comunidad de Xoxocapa del municipio de Ilamatlán, desde donde pidieron ayuda a las autoridades.

A través de videos y cartas escritas a mano, revelaron que muchos maestros se encontraban en comunidades aisladas, por lo que urgían a su rescate; detallaron que se carecía de luz, internet y los alimentos comenzarían a escasear.

La Secretaría de Protección Civil estatal comenzó a difundir imágenes con el rescate de profesores; en tanto, los 40 maestros que pidieron ayuda están en espera de una aeronave para abandonar la comunidad de Xoxocapa.

Foto: Especial
