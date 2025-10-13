La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que propondrá que cada uno de los 128 senadores donen 15 días de su salario a las familias damnificadas por las lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Al poner en operación el Centro de Acopio del Senado, en la plaza Luis Pasteur, la legisladora convocó a sus contrapartes de todos los grupos parlamentarios a ser solidarios con quienes sufren por esta tragedia.

“Desde el Senado de la República planteamos que hubiera un apoyo por parte de los 128 senadores y senadoras de la República para que haya un recurso que se pueda donar y con este recurso desde luego comprar desde cuestiones fundamentales para la situación, para poder estar apoyando en estos momentos”, detalló.

La presidenta del Senado aclaró que aún no hay un acuerdo entre los senadores, por lo que se trata sólo de una propuesta que pondrá a consideración del pleno en la sesión de este martes. “Es propuesta, quien quiera participar, quien diga que no quiere participar, puede decir que se excluye de este acuerdo”.

Enfatizó que para evitar la desconfianza de quienes decidan hacer sus donativos, todos los recursos que se recauden serán distribuidos directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, “para que a partir de la Secretaría, pues esté finalmente dando la atención a dónde se requiera”.

En entrevista posterior, la senadora Castillo Juárez garantizó que el manejo de los recursos se dará con plena transparencia.

“Esto va a ser a través de la Sedena, o sea, no va a ser de ningún partido político, sino que lo que se pueda contribuir es directamente a través de ellos, porque lo que también tenemos que decir es que reconocemos la acción que está desarrollando la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que desde el primer momento se planteó lo que es el Plan DN-III”, subrayó.

“Estamos muy dolidos por lo que está pasando, por la situación a partir de estas torrenciales lluvias que fundamentalmente se sintieron de manera muy fuerte en cinco estados de la República, pero que en general hubo afectación a otros más”, señaló la senadora de Morena.

Sin embargo, senadores de oposición llamaron a apoyar y a ayudar, pero no en el Senado, sino que todo se entregue de manera directa o a través de agrupaciones de la sociedad civil, pues acusaron a Morena de aprovechar estas desgracias para lucrar políticamente.

La senadora del PRI Claudia Anaya posteó en redes sociales un mensaje con el título “Acompáñame a ver esta triste historia”, en el que recordó que cuando salieron los cargamentos de apoyo para Guerrero, por la desgracia del Huracán Otis en 2023, Mario Delgado, entonces líder de Morena, estuvo en el banderazo de salida para aparentar que se trataba de una ayuda de ese partido.

Por su parte, la senadora del PAN Guadalupe Murguía recriminó la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y sentenció que a Querétaro no ha llegado ningún apoyo federal a la sierra, donde hay comunidades devastadas.

El Centro de Acopio del Senado estará abierto desde las 10 horas y hasta las 18 horas, mientras dure la emergencia.

