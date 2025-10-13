Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este lunes comenzará el en los cinco estados del país afectados por las de la última semana, con el fin de evaluar los daños en viviendas, agricultura, ganadería y locales comerciales, así como entregar los primeros apoyos económicos a las familias damnificadas.

Montiel explicó que el operativo se realiza por instrucción de la presidenta , y contará con la participación de 600 brigadas integradas por 3 mil Servidores de la Nación, quienes recorrerán las zonas más afectadas.

“El censo se aplicará en todas las viviendas afectadas. Las y los servidores de la nación llenarán un formato con los datos personales, las pérdidas materiales, y los daños en vivienda, mobiliario, agricultura y ganadería”, explicó la funcionaria.

Además, precisó que las familias censadas recibirán un cintillo de registro, el cual servirá como comprobante para recibir los apoyos. “Les pedimos que no lo pierdan, ya que será la referencia para las siguientes entregas”, añadió.

Montiel Reyes indicó que esta misma semana comenzará la entrega de los , principalmente para labores de limpieza y reconstrucción, mientras que los enseres domésticos —como refrigeradores, estufas, colchones, vajillas y ventiladores— serán entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Llegaremos a todas las comunidades, incluso aquellas que aún están incomunicadas. Si es necesario entrar a pie antes que los vehículos, lo haremos”, aseguró la titular de Bienestar.

La funcionaria adelantó que visitará en los próximos días los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, en especial las zonas de Poza Rica y Álamo, que concentran la mayor cantidad de población afectada.

