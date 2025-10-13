El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa (Defensa), y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) presentaron una evaluación de daños en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, estados afectados por las lluvias de los recientes días.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional, Trevilla Trejo destacó acciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con el despliegue de 7 mil 347 efectivos.

El almirante Morales Ángeles mencionó el despliegue de 3 mil 300 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, así como la implementación de un dispositivo de 85 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 2 buques para transporte de agua y víveres, 19 embarcaciones, 7 drones, 3 plantas potabilizadoras, y 4 cocinas móviles, entre otras.

Lee también Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Ambos secretarios mencionaron acciones especiales en Poza Rica y Álamo, Veracruz, municipios más afectados.

“Querétaro y San Luis Potosí tuvieron menos afectaciones”, dijo el secretario de Defensa.

Destacó el titular de la Sedena que desde el 9 de octubre se aplicó el Plan DN-III con personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Señaló el secretario de Defensa que, entre otras acciones, se están apoyando con 7 aeronaves, una cocina móvil con capacidad para dar 10 mil raciones diarias, 3 plantas potabilizadoras con capacidad de abastecer 10 mil litros diarios de agua potable, células de intendencia, 40 unidades de maquinaria pesada y 21 volteos.

Lee también Se disparan contagios de sarampión en México

Agregó que hay 4 hospitales de zona desplegados: “Están abiertos para recibir a la población civil que lo requiera”.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que se han tenido acciones coordinadas entre las instituciones de salud y se han desplegado brigadas médicas, epidemiológicas, de vacunación, de vectores y protección contra riesgos sanitarios.

Detalló acciones de termonebulización y contra el dengue, reforzamiento de hospitales, así como vacunas contra hepatitis, sarampión, Covid, BCG, influenza y tétanos.

Lee también Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Los gobernadores Alejandro Armenta, de Puebla; Julio Menchaca, de Hidalgo; Mauricio Kuri, de Querétaro; Rocío Nahle, de Veracruz; y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, hicieron un enlace a la mañanera en el que agradecieron las acciones del gobierno federal y de la sociedad civil.

Resaltaron acciones como puentes aéreos, la instalación de albergues y centros de acopio. Algunos reconocieron que hay municipios y comunidades que aún necesitan apoyo, porque no hay acceso y están incomunicados.

El panista Mauricio Kuri agradeció “de corazón” e “infinitamente” a la presidenta Sheinbaum Pardo por el apoyo para su estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr