El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, aseguró que tras el deslave que se registró en la colonia Ixtlahualtongo este viernes por las lluvias, se retiraron 200 metros cúbicos de tierra para liberar el patio de un predio afectado.

Indicó que se trata de un inmueble dividido en dos casas, donde habitan cuatro familias y aproximadamente unas 20 personas.

“No fue evacuada. Desde la noche estuvimos trabajando con ellos, cayó la tierra en la parte del patio, entonces no hay una sola afectación en esos domicilios e inmediatamente limpiamos”, explicó el edil.

Al llegar al Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, el alcalde señaló que únicamente se afectó un tinaco, por lo que desde las 9:00 horas se inició con la limpieza.

Dijo que como parte de las mitigaciones por las lluvias de este viernes se reparará un puente colapsado en la colonia El Ermitaño.