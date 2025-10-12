La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó las acciones de auxilio a la población civil ante los efectos de las recientes lluvias, mediante el despliegue de maquinaria pesada y vehículos de volteo para rehabilitar las vías de comunicación.

En un comunicado la dependencia señaló que con el propósito de atender las necesidades más urgentes, el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” ha proporcionado material para apoyar el esfuerzo en Querétaro e Hidalgo.

En Querétaro, se desplegaron cuatro volteos, dos retroexcavadoras y un cargador frontal, equipos que permiten remover material lodoso, nivelar caminos rurales y facilitar el acceso a comunidades afectadas por deslaves.

En Hidalgo, se asignaron 12 volteos, ocho retroexcavadoras y cuatro cargadores frontales, maquinaria con capacidad para movilizar grandes volúmenes de tierra y escombro, para rehabilitar vialidades, limpiar drenajes pluviales y apoyar en la reconstrucción de zonas críticas.

En tanto el primer Batallón del Parque de Ingenieros del Ejército, desplegó maquinaria especializada en los estados de Veracruz y Puebla, donde las intensas lluvias provocaron daños a la infraestructura carretera.

En Álamo y Poza Rica, Veracruz, se enviaron cuatro motoniveladoras y cuatro retroexcavadoras, para el empleo en labores de nivelación de carreteras, desazolve de arroyos y apertura de accesos para vehículos de emergencia.

Asimismo, en Huauchinango, Puebla, se desplegaron cinco volteos, cuatro retroexcavadoras y cuatro cargadores frontales, para el retiro de lodo, roca y escombros, que permite la pronta recuperación de la movilidad en las zonas rurales y urbanas más afectadas, así como cinco drones para tareas de búsqueda y localización de personas y evaluación de daños.

En total, se movilizaron 52 unidades entre maquinaria pesada y vehículos de carga: 21 volteos y 31 equipos de ingeniería, entre los que se encuentran retroexcavadoras, motoniveladoras y cargadores frontales, distribuidos en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

En el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, se realizan diversos trabajos tras el paso de la Depresión Tropical “Raymond”, como parte de la fase de recuperación del Plan DN-III-E, en la que se emplea maquinaria pesada para la rehabilitación de vías de comunicación.

Defensa Nacional despliega maquinaria pesada en Plan DN-III-E por intensas lluvias en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Foto: Especial

