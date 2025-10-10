Más Información
Ante las fuertes lluvias registradas en la zona Huasteca del estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su Fase de Auxilio, con el propósito de brindar apoyo a la población afectada en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamazunchale, donde se reportaron inundaciones y afectaciones a viviendas y caminos rurales.
Implementa Ejército Plan DN-III-E
De acuerdo con información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde las 10:30 horas de este jueves, se encuentran desplegados 77 elementos y seis vehículos militares pertenecientes a la IV Región Militar y la doceava Zona Militar.
El personal realiza diversas labores de auxilio en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Entre las acciones implementadas destacan los recorridos de reconocimiento en zonas afectadas, la evaluación de daños, el perifoneo para alertar a la población, la evacuación de personas en riesgo, y el desazolve de calles y viviendas inundadas.
Estas medidas buscan restablecer la seguridad y normalidad en las comunidades más perjudicadas por las precipitaciones.
Las autoridades locales han reportado que las lluvias han provocado crecientes en ríos y arroyos, así como la obstrucción temporal de caminos en varios puntos de la región.
En respuesta, el personal militar trabaja de manera conjunta con brigadas municipales para liberar vías de comunicación y facilitar el acceso a servicios de emergencia.
maot