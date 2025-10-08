Más Información

El fotógrafo Arath Zumaya logró lo que muchos artistas sueñan, mostrar al mundo la esencia del , la festividad más emblemática de la .

Su serie fotográfica, titulada Scenes From Day of the Dead Celebrations in San Luis Potosí, México (Escenas de la Celebración del Día de Muertos en San Luis Potosí, México), muestra la profundidad espiritual y el esplendor visual del Xantolo a través de una mirada íntima, respetuosa y estética.

Con apenas 25 años, su trabajo ha sido publicado en Vogue Latam, Vogue Estados Unidos y Vogue Italia, tres de las revistas más influyentes en el ámbito de la moda, la cultura y el arte visual.

