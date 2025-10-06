LA PAZ, BCS.- El huracán “Priscila” ha comenzado a generar lluvias moderadas esta tarde - noche en el municipio de Los Cabos, donde como medida preventiva se abrieron 21 albergues para resguardar a la población que lo requiera.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, informó que ya se registran encharcamientos y escurrimientos en vialidades, y exhortó a la población que no intente cruzar arroyos.

Señaló que desde las 5 de la tarde se iniciaron las tareas de preventivas, alistando brigadas para apoyar a las familias que necesiten trasladarse a los refugios.

#huracanpriscila provoca lluvias en Los Cabos y crecida de arroyos; abren albergues, cierran puertos y suspenden clases. Autoridades piden extremar precauciones y no intentar cruzarlos. Video: Hoy BCS pic.twitter.com/EerKrSGa2O — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) October 7, 2025

Además, confirmó que los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas están cerrados a la navegación, debido al oleaje elevado.

Durante la reunión estatal del Consejo de Protección Civil, autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el huracán se encuentra a 495 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas y se mueve a 13 kilómetros por hora.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en enlace telefónico reportó que aunque el centro del ciclón se encuentra aún lejos de las costas de BCS, el radio de influencia es muy amplio por lo que ya se presenta oleaje elevado, además de que se han registrado desprendimientos nubosos que son los que han causado estas lluvias en Los Cabos.

Añadió que el fenómeno generará efectos al menos en los días siguientes, debido a que se mueve lentamente y por ello el pronóstico de lluvias para la porción sur de la entidad.

Explicó que las bandas nubosas que han comenzado a afectar el municipio de Los Cabos seguirán provocando lluvias intermitentes, aunque moderadas y por ello pidió a las autoridades mantener los protocolos preventivos.

Como medida preventiva, durante la sesión de esta noche, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó la suspensión de clases para el día de mañana martes en los municipios de Los Cabos y La Paz.

