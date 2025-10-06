Más Información
Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN
Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV
Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación
UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala
León, Gto.- Dos hombres que presuntamente asesinaron a un joven fueron linchados por un grupo de personas que presenciaron el homicidio, la noche de este domingo en la colonia La Escondida, de León, Guanajuato.
Los presuntos homicidas intentaban darse a la fuga a bordo de una motocicleta cuando fueron impactados por un automóvil y sometidos por una multitud.
Alrededor de las 10 de la noche los individuos habrían llegado armados a la calle Nigeria en donde dispararon contra Enrique, quien falleció.
Lee también Detienen a probable agresor de policías en retén de Gómez Palacio, Durango
Un grupo de testigos fue tras ellos hasta alcanzarlos y propinarles una golpiza.
Los implicados fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos, en donde permanecen con custodia policial.
La Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación por la muerte de la persona identificada como Enrique “N”.
Lee también Guanajuato impulsa creación de Registro de Agresores Sexuales; reporta más de 9 mil víctimas infantiles en 5 años
Policía estatal se lesiona con su arma
Un policía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se lesionó de manera accidental mientras realizaba actividades rutinarias la mañana de este lunes, al término de la revista de personal.
Durante la maniobra para asegurar su arma de cargo en la piernera, el arma se accionó de forma involuntaria, ocasionándole una lesión en la pierna derecha, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.
Lee también Aseguran armamento y equipo táctico en municipios de Sinaloa
El oficial adscrito a la Región II, fue trasladado al Hospital General de San José Iturbide, donde recibe atención médica y se reporta en estado de salud estable.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que lleva a cabo el seguimiento correspondiente al caso, a fin de garantizar la adecuada atención médica y realizar las revisiones internas que permitan fortalecer los protocolos de manejo y resguardo del armamento.
Volcadura de pipa con 45 mil litros de gas LP provoca cierre de la carretera Jorobas–Tula en Hidalgo
aov