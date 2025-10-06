León, Gto.- Dos hombres que presuntamente asesinaron a un joven fueron linchados por un grupo de personas que presenciaron el homicidio, la noche de este domingo en la colonia La Escondida, de León, Guanajuato.

Los presuntos homicidas intentaban darse a la fuga a bordo de una motocicleta cuando fueron impactados por un automóvil y sometidos por una multitud.

Alrededor de las 10 de la noche los individuos habrían llegado armados a la calle Nigeria en donde dispararon contra Enrique, quien falleció.

Un grupo de testigos fue tras ellos hasta alcanzarlos y propinarles una golpiza.

Los implicados fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos, en donde permanecen con custodia policial.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación por la muerte de la persona identificada como Enrique “N”.

Policía estatal se lesiona con su arma

Un policía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se lesionó de manera accidental mientras realizaba actividades rutinarias la mañana de este lunes, al término de la revista de personal.

Durante la maniobra para asegurar su arma de cargo en la piernera, el arma se accionó de forma involuntaria, ocasionándole una lesión en la pierna derecha, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

El oficial adscrito a la Región II, fue trasladado al Hospital General de San José Iturbide, donde recibe atención médica y se reporta en estado de salud estable.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Paz señaló que lleva a cabo el seguimiento correspondiente al caso, a fin de garantizar la adecuada atención médica y realizar las revisiones internas que permitan fortalecer los protocolos de manejo y resguardo del armamento.

