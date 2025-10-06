El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que fue detenida en Torreón, una persona probable responsable de los atentados contra policías municipales en Gómez Palacio, municipio conurbado de La Laguna.

Fernández mencionó que producto de líneas de investigación y coordinación con autoridades de todos los niveles, se realizaron tres cateos en tres inmuebles distintos en el que se aseguraron tres armas largas calibre .223, 5 artefactos explosivos hechizos, además de la detención del probable agresor a los policías municipales.

Dijo que tienen conocimiento de la detención de otra personas en Durango. Sin embargo, las autoridades de esta entidad no han confirmado oficialmente esta aprehensión.

Fue el sábado por la tarde que dos personas descendieron de un auto sedan blanco en el periférico Ejército Mexicano y dispararon contra los policías que se hallaban en un retén.

El fiscal de Coahuila dijo que a pesar de la detención en Torreón, la persona no cruzó ningún filtro instalado en Coahuila para realizar el ataque.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Foto: Captura de pantalla

Fernández aseguró que no existe ningún grupo criminal asentado en Coahuila, pero reconoció que existe una “inquietud justificada” por parte de la sociedad.

El fiscal recalcó que existe colaboración con las autoridades de Durango y autoridades federales, y que cualquier situación que pase en Gómez Palacio “nos duele a nosotros en Torreón” porque se comparten objetivos y dinámicas similares.

