Pachuca.– La volcadura de una pipa cargada con aproximadamente 45 mil litros de gas LP originó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate sobre la carretera federal Jorobas–Tula, a la altura de la colonia El Llano, segunda sección, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

El incidente se registró por un presunto descuido del conductor, quien, tras cargar combustible en la refinería Miguel Hidalgo, estacionó de manera incorrecta la unidad. El vehículo terminó dentro de una zanja de riego y volcado sobre uno de sus costados.

La situación provocó un amplio operativo de Protección Civil y Seguridad Pública de Tula, que acordonaron la zona y cerraron la circulación de la carretera para prevenir un riesgo mayor.

En el lugar se realizan maniobras de trasvase del hidrocarburo para posteriormente levantar la pipa, por lo que se informó que el procedimiento podría tardar varias horas, por lo que la vía permanece cerrada y fue necesario abrir un carril en contraflujo.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni fuga de gas; sin embargo, se mantienen acciones preventivas, entre ellas el desalojo de varios negocios y la suspensión temporal de actividades en la zona.

Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas para utilizar rutas alternas y evitar contratiempos, pero sobre todo riesgos.

