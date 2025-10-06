Más Información

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Policías de la CDMX protestan en el Zócalo; exigen protección tras agresiones del 2 de octubre

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Norma "N", acusada de participar en homicidios de colaboradores de Brugada

Arancel de 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre, anuncia Trump

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

Pachuca.– La cargada con aproximadamente 45 mil litros de gas LP originó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate sobre la carretera federal Jorobas–Tula, a la altura de la colonia El Llano, segunda sección, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

El incidente se registró por un presunto descuido del conductor, quien, tras cargar combustible en la refinería Miguel Hidalgo, estacionó de manera incorrecta la unidad. El vehículo terminó dentro de una zanja de riego y volcado sobre uno de sus costados.

La situación provocó un amplio operativo de Protección Civil y Seguridad Pública de Tula, quey cerraron la circulación de la carretera para prevenir un riesgo mayor.

En el lugar se realizan maniobras de trasvase del hidrocarburo para posteriormente levantar la pipa, por lo que se informó que el procedimiento podría tardar varias horas, por lo que la vía permanece cerrada y fue necesario abrir un carril en contraflujo.

Las autoridades informaron que no se registraron ni fuga de gas; sin embargo, se mantienen acciones preventivas, entre ellas el desalojo de varios negocios y la suspensión temporal de actividades en la zona.

Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas para utilizar rutas alternas y evitar contratiempos, pero sobre todo riesgos.

