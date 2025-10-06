Juchitán. – Dos autoridades auxiliares del municipio de San Juan Mazatlán Mixe fallecieron en la madrugada de hoy, en un accidente automovilístico sobre la carretera Transístmica, entre Mogoñé y Palomares.

Según los reportes de cuerpos de rescate, dos personas más fueron trasladadas a un hospital, aparentemente al de Matías Romero, que se localiza más cerca de la zona del accidente que ocurrió poco después de las cuatro de la mañana.

Presuntamente, uno de los fallecidos era agente o autoridad auxiliar del poblado Villanueva y el otro de la comunidad de Madero, que pertenecen al municipio de San Juan Mazatlán Mixe. Todo parece que todos se dirigían a la capital de Oaxaca.

Tras el encontronazo con otro vehículo, y por las labores de rescate, el paso vehicular sobre la carretera Transístmica quedó interrumpido un buen rato y los automovilistas tuvieron que esperar hasta que abrieron la circulación.

Los fallecidos son Herminio García Cruz, agente municipal de Villa Nueva II, y Enrique Nicolás Lorenzo, secretario de la agencia de policía, Ejido Madero, mientras que los lesionados son Javier Calendario López, Agente de policía Madero y Luciano Vásquez, de La Esperanza.

afcl/LL