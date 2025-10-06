Culiacán.- En acciones por separado, una de ellas en un cateo efectuado por la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguró más de 3 mil 800 litros de diversas sustancias químicas, se ubicó tres áreas de almacenamiento y un laboratorio inactivo, en donde se encontró más de 450 litros de diversos químicos y productos sólidos.

Las autoridades dieron a conocer que en la ejecución de una Orden Técnica de investigación en un inmueble ubicado en el poblado de Salate de los Tapia, en Culiacán, el cual se encontraba bajo resguardo de personal militar, se localizó lo siguiente.

En seis tambos metálicos se descubrieron 300 litros una sustancia transparente, un bidón con 40 litros de una sustancia café, otro de 15 litros con una sustancia liquida transparente, 18 cubetas con 50 kilos de un polvo blanco, dos bidones con 30 litros de otra sustancia blanca no identificada.

Treinta litros de una sustancia color café en dos bidones, otro bidón con 30 litros de una sustancia color ámbar, otro bidón con 30 litros de otra sustancia transparente, una botella de dos litros de un líquido color café, una cubeta con una sustancia solida color beige con un peso de un kilo, una tableadora metálica y una centrifugadora de metal.

Las fuerzas federales, en supervisiones terrestres por los poblados de Bebelama, Estancia de los García, Copaco, San Cayetano y Sam Lorenzo, ubicaron tres centros de almacenamiento de sustancias químicas y un laboratorio clandestino inactivo.

En estos sitios se logró asegurar 600 kilogramos de sosa cáustica en escama, un reactor, dos revolvedoras, dos palas de aluminio, mil 320 litros de ácido clorhídrico, 320 de ácido sulfúrico, 220 litros de acetona, 200 de tolueno, 200 de alcohol, 90 de metanol y 80 de alcohol bencílico.

