Tlaxcala, Tlax.- Las fiscalías de Hidalgo y Tlaxcala aprehendieron a un hombre dedicado al comercio, en el municipio de Calpulalpan, que combinaba sus actividades lícitas con planes delictivos como el secuestro. Secuestró a un hombre, lo asesinó y sepultó en una fosa clandestina dentro de una zona boscosa; y aún así, reclamaba el rescate a sus familiares.

Aunque medios de comunicación locales informaron sobre la aprehensión de dos comerciantes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) indicó que la información oficial es que solo fue un detenido por el delito de secuestro agravado.

La aprehensión del plagiario fue resultado de un operativo de colaboración entre la FGJE y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), desplegado durante el fin de semana a partir del pasado viernes.

Lee también EU entrega a México a hombre buscado por homicidio en Oaxaca

De acuerdo con informes oficiales de corporaciones de investigación y policiales, la víctima era un hombre identificado con las iniciales R.C.S., originario del estado de Hidalgo y secuestrado en Tlaxcala desde finales de septiembre.

Según los avances de la investigación, luego de que las víctimas indirectas denunciaron el delito, el responsable del plagio fue identificado como Juan Carlos N., de 32 años, de oficio comerciante. Aunque los medios de comunicación reportaron también la captura de Marco N., de oficio taquero, la fiscalía rechazó esa información.

La información oficial refiere que durante días, el plagiario mantuvo contacto, vía telefónica, con familiares de la víctima para exigir un rescate de dos millones de pesos a cambio de liberarlo.

Hallan restos de hombre asesinado en Tlaxcala (06/10/2025). Foto: Especial

Lee también Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Fue a través del seguimiento de las llamadas, que policías de Investigación de Hidalgo lograron ubicar al investigado en el estado de Tlaxcala y solicitaron el apoyo de la FGJE para su localización y captura, una vez que un juez de esa entidad emitió una orden de aprehensión.

“Tras implementar un operativo de inteligencia, agentes de Investigación de la FGJE localizaron al imputado sobre la carretera Calpulalpan–Texcoco, a la altura del municipio de Calpulalpan. Una vez confirmada su identidad, fue detenido e informado de sus derechos como persona detenida”, informó la fiscalía de Tlaxcala.

Ante las autoridades, dio detalles sobre el plagio y cómo privó de la vida a su víctima, así como la forma y el lugar donde lo sepultó de manera clandestina.

Lee también Sobrevivientes de tortura en Nuevo Laredo inician huelga de hambre; exigen cumplimiento de recomendación de la CNDH

Para recuperar el cuerpo de la víctima, fue necesario extender el operativo hasta la tarde-noche del domingo.

El plagiario lo sepultó entre las zonas boscosas de Calpulalpan, exactamente en el paraje conocido como Avistamiento Camaxtli, donde la víctima llevaba entre cinco y 10 días y estaba en avanzado estado de descomposición.

La investigación continúa para esclarecer este caso por el delito de secuestro agravado y determinar la probable participación del investigado en otros delitos y si existen más cómplices.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov