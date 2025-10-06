Hermosillo, Sonora.- Un hombre que era requerido por la justicia en el estado de Oaxaca fue entregado por las autoridades estadounidenses a sus homólogas en México por la garita fronteriza de Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), participó en la localización y aseguramiento de un prófugo de la justicia del Estado de Oaxaca, en una acción coordinada con autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República (FGR).

El imputado, identificado como Isaías “N”, de 43 años, es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad en perjuicio de Adrián “N”.

El aseguramiento se concretó en la Garita Internacional Dennis DeConcini; el proceso se desarrolló después de que las autoridades de Estados Unidos de América deportaran al imputado, quien fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y la FGR.

Posteriormente, Isaías “N” fue entregado a personal de la AMIC en Sonora, quienes dieron cumplimiento a la solicitud de colaboración.

El imputado fue resguardado en Hermosillo para ser entregado a efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, a fin de que enfrente el proceso penal correspondiente.

